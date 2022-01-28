Невидимый враг: как человеку мешает жить «мусорный шум» и есть ли от него защита

Для полноценного отдыха и расслабления человеку необходим покой и тишина. Если покой можно обеспечить дома или на прогулке в парке, отключив телефон, то с созданием тишины — серьезные проблемы. Городские жители все чаще страдают от вредных шумов, которые хотелось бы отключить, но не получается, и с каждым годом их становится все больше. Что такое шумовое загрязнение и есть ли от него защита, в беседе с ФАН рассказал эксперт по звукоизоляции и акустике помещений компании «Акустик Групп», кандидат технических наук Александр Боганик.

По словам специалиста, в основном от шумового загрязнения страдают жители мегаполисов. Поскольку от основного источника шума — транспорта, не деться никуда. Помимо простого звука работы мотора, горожане слышат еще шум от движения трамваев, звуковые сигналы светофоров, клаксонов и служебных автомобилей: скорой помощи, полиции, пожарных.

«Независимо от региона, возле проезжей части мегаполиса уровень звукового давления может достигать 85 дБА, а это выше, чем, если сделать замер показателя в производственном помещении. Находиться рядом с источником такого шума нельзя. Это опасно для здоровья. Да, прогулки на свежем воздухе хорошо влияют на организм. Но как видите, ходить по оживленным проспектам — вовсе не на пользу. Лучше избегать шумных улиц, чтобы не причинить вред здоровью», — предостерег Боганик.

Шум изрядно мешает городскому жителю и количество его источников все увеличивается. Поэтому в дальнейшем придется принимать меры, чтобы уменьшить его влияние, уверен эксперт. Помочь в этом сможет переход в массовом режиме на электромобили и рельсовый транспорт, движущийся на виброизолированных путях. А также создание шумозащитных экранов, которые немногим, но спасают, и установка высоких линейных заграждений вдоль железнодорожных путей.

Из личного архива Александра Боганика /

«Немало шума исходит при проведении строительных работ. Хорошо, когда бурная деятельность строителей заканчивается спустя пару дней, например, при замене асфальтного покрытия на дороге. А ведь бывает, что рядом с жилыми домами разворачивается строительство торгового центра или нового ЖК. Обычно это растягивается минимум на полгода, что создает дискомфорт для местных жителей. Однако эти сроки строительства, как и установка средств защиты от шума, зависят от городских властей. Например, в Москве строители работают согласно графику и с соблюдением требований: используют шумозащитные экраны. В противном случае на них могут пожаловаться в инспекцию», — рассказал Боганик.

Но самый серьезный шум исходит от промышленных предприятий. Хотя, в сравнении с показателями прошлого века, ситуация меняется в лучшую сторону. Мы видим, что большая часть шумных предприятий, пребывающих в черте города, не смогли пережить 1990-е, а новые агломерации сейчас принято строить за его пределами. Заводы и фабрики, которые являются источником большого городского шума, — сейчас это скорее редкость и встречается подобное лишь в моногородах, сформированных изначально под этот бизнес, добавил эксперт.