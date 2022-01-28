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Валерия честно рассказала, какие процедуры делает у косметолога

Шоу-бизнес
Валерия честно рассказала, какие процедуры делает у косметолога
instagram.com  /  @valeriya

Москва, 28 января. Певица Валерия поделилась секретами красоты с поклонниками. Знаменитость рассказала, что регулярно наведывается к косметологу, но зато ни разу не ложилась под нож пластического хирурга.

Многие отмечают, что Валерия прекрасно и молодо выглядит в свои 53 года. Разумеется, поклонников интересует, как артистке удается поддерживать такую внешность. Именно об этом звезду поп-сцены спросили в Instagram Stories. Один из подписчиков поинтересовался, какие процедуры она делала у косметолога.

«Ultraformer (аппарат для лифтинга. — Прим. ФАН) — болезненная, но очень эффективная процедура, делаю ее периодически. Помимо нее, еще Scarlet (технология лифтинга и омоложения. — Прим. ФАН), BBL (фотоомоложение. — Прим. ФАН) и плазмотерапию», — честно ответила исполнительница.

Пока Валерия, по ее словам, собирается продлевать молодость исключительно косметологией. Знаменитость считает, что этого вполне достаточно для заботы о внешности. А вот пластических операций артистка никогда не делала и не собирается. Более того, в вопросах омоложения звезда ставит на первое место здоровый образ жизни.

«Но важнее всего ЗОЖ, и никто не переубедит меня в обратном», — подчеркнула певица.

Валерия честно рассказала, какие процедуры делает у косметолога
Prt Scr instagram.com / @valeriya

Благодаря своим принципам Валерия может похвастаться идеальной фигурой. Артистка не только следит за питанием, но и выполняет домашние тренировки.

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Все новости / Шоу-бизнес / Валерия честно рассказала, какие процедуры делает у косметолога
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