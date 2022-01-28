МИД Германии принял решение сохранить штат дипмиссии на Украине

Берлин, 28 января. Берлин не будет сокращать персонал посольства ФРГ на Украине, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

По ее словам, немецкое внешнеполитическое ведомство приняло решение сохранить штат дипломатов в Киеве наряду с партнерами из Евросоюза. Нельзя допустить дестабилизации на Украине, подчеркнула Бербок во время выступления в парламенте.

Как стало известно ранее, Германия четвертой по счету после США, Великобритании и Австралии объявила об эвакуации сотрудников посольства в Киеве. В свою очередь, украинские власти выразили готовность к такому развитию событий, отметив, что с пониманием относятся к решению Берлина.