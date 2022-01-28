Число погибших в ходе конфликта на границе Киргизии и Таджикистана выросло до двух человек

Душанбе, 28 января. Количество жертв за время обстрелов на границе Таджикистана с Киргизией увеличилось до двух человек. Такие данные озвучили в пресс-службе Пограничных войск Таджикистана.

Как передает Sputnik Таджикистан, вторым погибшим стал 62-летний водитель скорой помощи Абдулатиф Шарипов. Он вывозил людей из приграничного села Ходжаи-Аало и попал под минометный обстрел, который вела киргизская сторона. До этого сообщалось, что мирный гражданин Таджикистана погиб во время взрыва снаряда во дворе его дома.

Кроме того, в пресс-службе таджикистанских погранвойск указали, что за время конфликта на границе были ранены шестеро военнослужащих и четыре мирных жителя страны.

Ранее сообщалось, что представители Таджикистана и Киргизии не приступили к переговорам по прекращению вооруженного противостояния из-за стрельбы в приграничной зоне.