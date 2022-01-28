Житель США с помощью печенья выиграл 4 миллиона долларов

Корнелиус, 28 января. Американец Габриэль Фиерро из Северной Каролины приобрел лотерейный билет и с помощью азиатского печенья с предсказанием угадал выигрышную комбинацию.

Мужчина 60 лет решил испытать удачу и вписал в лотерейный билет цифры, которые ему попались в печенье с предсказанием. На следующий день он получил уведомление о выигрыше в размере 4 миллионов долларов.

«Обычно я не указываю числа, попадающиеся в печенье, но в этот раз решил попробовать ради интереса», — передает слова мужчины издание UPI.

Российские мужчины чаще становятся победителями в разных лотереях, а женщины выиграют более крупные денежные суммы. Исследование провели эксперты крупного распространителя лотерейных билетов.

Российской семье из Клина удалось выиграть в лотерею 20 млн рублей, передает «Подмосковье сегодня». Крупное вознаграждение стало самым большим в истории бестиражных гослотерей России.