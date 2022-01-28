Двух человек спасли при пожаре в жилом доме под Тверью

Тверь, 28 января. Огонь охватил одноэтажный четырехквартирный дом в городе Торопец. Помощь спасателей потребовалась двум жильцам. Об этом сообщают местные СМИ.

Вечером 27 января сотрудникам МЧС стало известно о возгорании. На место выехали специалисты пожарно-спасательной части. Примерно три часа потребовалось, чтобы ликвидировать пламя. Огонь повредил кровлю и внутреннюю отделку деревянного здания.

Во время тушения удалось вывести из полыхающего помещения двух человек — 53-летнюю женщину и 58-летнего мужчину. Последнего госпитализировали.

Подробности и обстоятельства инцидента выясняются. Дознавателям предстоит установить причину случившегося.

В Бийске сотрудники полиции на руках вынесли пенсионерку из горящего помещения. Правоохранители не стали дожидаться бригаду скорой помощи и сами доставили пострадавшую в больницу.