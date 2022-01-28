Бывший сенатор Клинцевич указал на причины отсутствия России в составе НАТО

Москва, 28 января. В диалоге с НАТО Москве необходимо отстоять российские интересы самостоятельно. Такого мнения придерживается экс-сенатор Франц Клинцевич.

По словам Клинцевича, НАТО создана для подавления противостоящих Альянсу стран: например, России или Китая. По этой причине военный блок никогда не примет РФ в свой состав. А те государства, которые уже вступили в НАТО, ничего серьезного из себя не представляют.

«Ничего не будет, надо понимать, что нет сегодня ни сил, ни людей, ни проектов, способных нас интегрировать к ним. Мы для них чужеродное тело. Наш дух, нравственные установки, возможности, свободолюбие, независимость — это для них неприемлемо. Там должны быть рабы, умеющие жить на первой сигнальной системе: поесть, попить, поразвлекаться», — утверждает политик.

Бывший сенатор назвал тактику российского президента Путина в этом вопросе верной. Основная цель сейчас — это усиление вооруженных сил и национального единства, безопасность государства. Создание идентичной НАТО организации Клинцевич исключает.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что руководство РФ в диалоге с коллективным Западом избрало последовательную позицию. Также он отметил, что Россия не планирует вступать со странами НАТО в гонку вооружений.