Экс-депутат Рады Журавский усомнился в дееспособности Зеленского из-за Минских соглашений

Киев, 28 января. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит затягивать выполнение Минских соглашений, если он желает защитить граждан. Об этом заявил экс-депутат Рады Виталий Журавский.

Бывший парламентарий выступал в эфире местного телеканала. По его словам, в предвыборной программе Зеленского присутствовал пункт достижения мира.

«Зачем ты шел на это начало (пост президента. — Прим. ФАН), если боишься решить, если это боятся решить депутаты. Они же пришли защищать интересы народа», — возмутился бывший депутат Верховной рады.

Политик добавил, что ситуация с Минскими соглашениями продемонстрировала недееспособность лидера. По его словам, президент должен быть готов умереть ради государства.

Ранее заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о деятельности Владимира Зеленского на посту президента. По его словам, действия лидера ведут к разрушению Украины.