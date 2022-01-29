Обвал мировой экономики был предсказан в 1946 году в газете «Правда»: стоит ли верить прогнозам

Обвал буржуазного экономического мира был спрогнозирован еще в 1946 году в газете «Правда». Об этом в беседе с ФАН рассказал экономист Павел Медведев. Ранее легендарный британский инвестор Джереми Грэнтэм предрек грандиозный обвал мировой экономики из-за ограниченности ресурсов полезных ископаемых, снижения рождаемости и политической напряженности.

«Я узнал об этом в 1946 году, когда я научился читать. Тогда родители не учили детей читать до школы. Считалось, что это вредно, так что я сам потихоньку спрашивал у соседей, как читается та или иная буква. Мой отец имел право выписывать газету «Правда». Это была очень серьезная привилегия. Сначала читал только заголовки, а потом и статьи», — сообщил Павел Медведев.

Собеседник ФАН также отметил, что, на его взгляд, прогноз британского инвестора совпадает с идеологической установкой СССР.

«Регулярно в газете «Правда» сообщалось, что вот-вот буржуазный экономический мир развалится. У меня четко всплывает перед глазами заметка на последней, четвертой, странице в крайнем левом столбце. Там объяснялось, что уже даже компьютеры вычислили, что скоро все развалится. Спустя 75 лет этот инвестор повторяет то, что было написано в «Правде», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение эксперт добавил, что лично он скептически относится к подобным предсказаниям.

«Вполне возможно, что парадоксальным образом он (Джереми Грэнтэм. — Прим. ФАН) может быть успешным в какой-то области, потому что умный. Однако в этой области он такой же, как те, кто когда-то предсказывал кризис перепроизводства из-за повсеместного внедрения компьютеров и роботов», — подытожил экономист.

Ранее экономист Андрей Колганов прокомментировал заявление британских промышленников о кризисе из-за дефицита российского газа в Европе. По его мнению, причиной такого положения стало ошибочное решение приобретать газ по краткосрочным контрактам.