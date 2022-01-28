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Российский посол Галузин обсудил с губернатором Хоккайдо межрегиональное сотрудничество

Политика
Российский посол Галузин обсудил с губернатором Хоккайдо межрегиональное сотрудничество
wikipedia.org  /  Katsumasa Miyazaki

Токио, 28 января. Москва и Токио провели переговоры по вопросам перспективных направлений в развитии межрегионального сотрудничества в рамках церемонии открытия Года российско-японских межрегиональных и побратимских связей. Соответствующие темы обсудили посол России в Японии Михаил Галузин и губернатор Хоккайдо Наомити Судзуки.

Встреча сторон состоялась на территории города Саппоро. Галузин посетил музей Олимпийских игр, ознакомился с бывшей резиденцией губернатора и принял участие в пресс-конференции.

«В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления развития российско-японского межрегионального сотрудничества в посткоронавирусный период», — сказано в сообщении Генерального консульства РФ в Facebook.

Эксперты китайского издания Sina ранее заявили, что попытка захватить Курилы обернется для японской стороны утратой острова Хоккайдо.

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япония посол хоккайдо
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