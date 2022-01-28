Все зависит только от Берлина: почему Германия не запускает «Северный поток — 2»

Уже много лет обсуждаются различные возможности завершение газопровода «Северный поток — 2», но в итоге сами немцы не хотят завершения проекта. Такое мнение ФАН высказал политолог Андрей Иванов.

Давление на «СП-2»

Трубопровод «Северный поток — 2» будет остановлен в случае дальнейшего ухудшения ситуации на Украине. Такое заявление сделала заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд.

Она выразила надежду на урегулирование всех разногласий путем конструктивного диалога. Кроме того, Нуланд заявила, что рассчитывает на рассмотрение ответа Вашингтона на предложения Москвы по безопасности.

Global Look Press / CNP

«Мы и раньше решали очень сложные вопросы безопасности и контроля над вооружениями путем переговоров. Это было даже в худшие времена, и сейчас мы должны сделать это снова», — сообщила Нуланд.

Конфронтация неизбежна

Как отметил Андрей Иванов, России необходимо понять, что с Западом будет конфронтация. И она не шуточная.

«Северного потока — 2» не будет в принципе. Уже много лет обсуждаются различные возможности завершение газопровода, но в итоге сами немцы не хотят завершения проекта. Это связано с тем, что Россия за свои деньги построила трубопровод, а теперь пытается его продать. Немцы, конечно, благодарны за такой подарок. Но рассчитывать на прибыль в таком случае не приходится», — пояснил Андрей Иванов.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, заметил политолог, существует фактор Соединенных Штатов, которые давят всеми возможными средствами. Но Берлин сегодня не тот субъект, на который можно давить.

«Германия, как бы это ни звучало странно для российского обывателя, сегодня стала самостоятельной страной. Запуск «Северного потока — 2» целиком и полностью зависит только от Берлина. И если газопровод не запущен, то только по воле ФРГ», — заключил Андрей Иванов.

Ранее с аналогичным заявлением выступил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. Он сообщил, что в случае дальнейшего обострения ситуации на Украине Соединенные Штаты приложат все усилия для закрытия трубопровода «Северный поток — 2». Вместе с этим Прайс указал, что возможные ограничения не являются механизмом давления на президента РФ Владимира Путина.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.