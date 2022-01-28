Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 12:06
12:06
Общество
Ведьма из Москвы Алена Полынь рекомендовала задобрить домового в День колдуньи
12:02
Общество
Ольга Бузова поделилась своим способом правильно загадывать желания
12:00
Политика
Лукашенко заявил о стремлении оппозиции призвать в Белоруссию НАТО
11:58
Шоу-бизнес
Возлюбленная Харламова Ковальчук появилась на публике с молодым актером
11:58
Политика
Лукашенко заявил о важности возвращения Украины в «лоно славянства»
11:57
Весь мир
Во Флориде хотят запретить пропаганду ЛГБТ в школах
11:54
Происшествия
Спасатели обнаружили тело человека при разборе завалов в сгоревшем в Парголово доме
11:53
Экономика
Лавров: новые антироссийские санкции равносильны разрыву отношений с США и Западом
11:50
Общество
Ясновидящая Кажетта назвала знаки зодиака, на которых отразятся затмения в 2022 году
11:48
Происшествия
Врачи удалили метр кишечника пострадавшей во время расстрела в Днепре
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Все зависит только от Берлина: почему Германия не запускает «Северный поток — 2»
Экономика
Все зависит только от Берлина: почему Германия не запускает «Северный поток — 2»
 / 

Уже много лет обсуждаются различные возможности завершение газопровода «Северный поток — 2», но в итоге сами немцы не хотят завершения проекта. Такое мнение ФАН высказал политолог Андрей Иванов.

Давление на «СП-2»

Трубопровод «Северный поток — 2» будет остановлен в случае дальнейшего ухудшения ситуации на Украине. Такое заявление сделала заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд.

Она выразила надежду на урегулирование всех разногласий путем конструктивного диалога. Кроме того, Нуланд заявила, что рассчитывает на рассмотрение ответа Вашингтона на предложения Москвы по безопасности.

«Зависит только от Берлина»: почему Германия не запускает «Северный поток — 2»
Global Look Press / CNP

«Мы и раньше решали очень сложные вопросы безопасности и контроля над вооружениями путем переговоров. Это было даже в худшие времена, и сейчас мы должны сделать это снова», — сообщила Нуланд.

Конфронтация неизбежна

Как отметил Андрей Иванов, России необходимо понять, что с Западом будет конфронтация. И она не шуточная.

«Северного потока — 2» не будет в принципе. Уже много лет обсуждаются различные возможности завершение газопровода, но в итоге сами немцы не хотят завершения проекта. Это связано с тем, что Россия за свои деньги построила трубопровод, а теперь пытается его продать. Немцы, конечно, благодарны за такой подарок. Но рассчитывать на прибыль в таком случае не приходится», — пояснил Андрей Иванов.

«Зависит только от Берлина»: почему Германия не запускает «Северный поток — 2»
Федеральное агентство новостей /

Кроме того, заметил политолог, существует фактор Соединенных Штатов, которые давят всеми возможными средствами. Но Берлин сегодня не тот субъект, на который можно давить.

«Германия, как бы это ни звучало странно для российского обывателя, сегодня стала самостоятельной страной. Запуск «Северного потока — 2» целиком и полностью зависит только от Берлина. И если газопровод не запущен, то только по воле ФРГ», — заключил Андрей Иванов.

Ранее с аналогичным заявлением выступил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. Он сообщил, что в случае дальнейшего обострения ситуации на Украине Соединенные Штаты приложат все усилия для закрытия трубопровода «Северный поток — 2». Вместе с этим Прайс указал, что возможные ограничения не являются механизмом давления на президента РФ Владимира Путина.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Все зависит только от Берлина: почему Германия не запускает «Северный поток — 2»
россия сша украина германия северный поток - 2
Комментировать