Artik и Asti презентовали новый клип на песню «Гармония»

Москва, 28 января. Популярный дуэт Artik и Asti представил новый клип на песню «Гармония». В ролике появилась новая солистка коллектива Севиль Велиева.

Этот релиз стал первым после ухода Анны Дзюбы из группы. В видео, опубликованном на YouTube-канале коллектива, песню исполняет новая участница. Автором идеи клипа выступил Алан Бадоев, а режиссером — Юрий Катинский.

В ролике действие разворачивается в роскошном доме, но с достаточно мрачной атмосферой. Героиня певицы устраивает ужин для возлюбленного. Но, как оказывается, делает это для того, чтобы отомстить ему за все страдания.

Об уходе Анны Дзюбы стало известно осенью прошлого года. Артистка сообщила, что не была инициатором разрыва отношений с группой. Сейчас звезда сосредоточена на сольной карьере и уже собрала команду единомышленников, с которыми реализовывает свои замыслы.