Финансист Бабин назвал условия для укрепления рубля

Москва, 28 января. Геополитическая неопределенность последних дней влияет на колебания курса рубля и ситуацию на бирже. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин уверен, что рубль начнет укрепляться, если отношения Запада и РФ наладятся, сообщает «Прайм».

Бабин считает рубль недооцененной валютой из-за страновых рисков, увеличившихся из-за ухудшения геополитических отношений. Эксперт уверен, что рубль будет укрепляться. На это повлияет заседание Центробанка в феврале, где будет принято решение об очередном повышении ключевой ставки.

«Однако повышение ключевой ставки на 0,75 процентного пункта и больше окажет некоторую поддержку рублю», — подчеркнул Бабин.

Эксперт надеется, что высокие цены на нефть будут способствовать сглаживанию негативных геополитических факторов. Как только напряженность в мире снизится, рубль начнет стремительно укрепляться.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин считает, что укрепление рубля начнется уже в феврале.