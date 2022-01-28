Андреасян утверждает, что не собирался пиариться на конфликте с Кудрявцевой

Москва, 28 января. Режиссер Сарик Андреасян снова высказался о публичном конфликте с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Кинематографист утверждает, что не собирался использовать этот скандал ради пиара.

Ссора между режиссером и теледивой разгорелась после фестиваля «Новая волна», на котором Кудрявцева озвучила со сцены шутку про творчество Андреасяна. Ведущая с юмором отметила, что у кинодеятеля «много фильмов, но хороших мало». Режиссер эмоционально отреагировал на это в Instagram, нелестно отозвавшись о Кудрявцевой. В итоге к скандалу привлекли юристов.

По словам Андреасяна, он не думал, что конфликт разгорится до такой степени. Как отметил кинематографист, он просто хотел, чтобы у него искренне попросили прощения.

«Я не преследовал цели пиариться на конфликте такого рода, я этим вообще не горжусь», — подчеркнул режиссер.

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Кинодеятель сравнил себя с Виталием Калоевым, семья которого погибла в авиакатастрофе. Мужчина убил авиадиспетчера, считавшегося виновным в трагедии. По словам Андреасяна, Калоеву тоже было достаточно, чтобы ему принесли извинения.

Что касается конфликта с Кудрявцевой, то режиссер больше не хочет заниматься этим вопросом. Как считает кинематографист, телеведущая принадлежит к группе людей, набивших руку в скандалах.

«Ну они все, поймите, профессионалы скандалов, то есть люди этим живут, это часть шоу-бизнеса — найти скандал и мутузить его вечно», — констатировал Андреасян в проекте «Загугли звезду» издания Teleprogramma.pro.

Раннее Сарик Андреасян принял решение снять фильм о пилоте Дамире Юсупове. Летчик совершил подвиг, посадив самолет в кукурузном поле.