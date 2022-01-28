Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 10:37
10:35
Общество
Иван Краско попал в Книгу рекордов России как старейший депутат
10:34
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 28 января, праздники, факты, люди
10:34
Экономика
Правительство РФ обсуждает возможный временный запрет на экспорт аммиачной селитры
10:33
Политика
Председатель Китая Цзиньпин проведет встречу с президентом России Путиным в феврале
10:33
Экономика
Все зависит только от Берлина: почему Германия не запускает «Северный поток — 2»
10:32
Происшествия
Аноним «заминировал» два торговых центра в Петербурге
10:31
Общество
Врач Драпкина посоветовала вызывать медика при боли в горле или затрудненном дыхании
10:31
Происшествия
В Удмуртии суд арестовал экс-главу отдела ГИБДД по делу о получении взятки
10:27
Политика
Медведев исключил вероятность повторения казахстанских беспорядков в России
10:26
Общество
Пандемия COVID-19 не отбила у россиян страсть к путешествиям
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Андреасян утверждает, что не собирался пиариться на конфликте с Кудрявцевой

Шоу-бизнес
Андреасян утверждает, что не собирался пиариться на конфликте с Кудрявцевой
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 28 января. Режиссер Сарик Андреасян снова высказался о публичном конфликте с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Кинематографист утверждает, что не собирался использовать этот скандал ради пиара.

Ссора между режиссером и теледивой разгорелась после фестиваля «Новая волна», на котором Кудрявцева озвучила со сцены шутку про творчество Андреасяна. Ведущая с юмором отметила, что у кинодеятеля «много фильмов, но хороших мало». Режиссер эмоционально отреагировал на это в Instagram, нелестно отозвавшись о Кудрявцевой. В итоге к скандалу привлекли юристов.

По словам Андреасяна, он не думал, что конфликт разгорится до такой степени. Как отметил кинематографист, он просто хотел, чтобы у него искренне попросили прощения.

«Я не преследовал цели пиариться на конфликте такого рода, я этим вообще не горжусь», — подчеркнул режиссер.

Андреасян утверждает, что не собирался пиариться на конфликте с Кудрявцевой
Prt Scr youtube.com / ЛУЧШЕ-ПРАВДУ С СУРЕНОМ КАГРАМАНОВЫМ

Кинодеятель сравнил себя с Виталием Калоевым, семья которого погибла в авиакатастрофе. Мужчина убил авиадиспетчера, считавшегося виновным в трагедии. По словам Андреасяна, Калоеву тоже было достаточно, чтобы ему принесли извинения.

Что касается конфликта с Кудрявцевой, то режиссер больше не хочет заниматься этим вопросом. Как считает кинематографист, телеведущая принадлежит к группе людей, набивших руку в скандалах.

«Ну они все, поймите, профессионалы скандалов, то есть люди этим живут, это часть шоу-бизнеса — найти скандал и мутузить его вечно», — констатировал Андреасян в проекте «Загугли звезду» издания Teleprogramma.pro.

Раннее Сарик Андреасян принял решение снять фильм о пилоте Дамире Юсупове. Летчик совершил подвиг, посадив самолет в кукурузном поле.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Андреасян утверждает, что не собирался пиариться на конфликте с Кудрявцевой
знаменитости кудрявцева андреасян
Комментировать