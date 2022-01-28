Главком ВКС РФ Суровикин: в России создадут воздушный пункт управления ударными дронами

Дубна, 28 января. Воздушный пункт управления ударными беспилотниками будет создан для Военно-космических сил России, доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу главком ВКС Сергей Суровикин.
Глава Минобороны РФ осмотрел специализированный завод по созданию крупноразмерных дронов. Предприятие построено компанией «Кронштадт». В ходе инспекции главком ВКС РФ показал Шойгу перспективное рабочее место оператора беспилотников.
Оно позволяет контролировать 16 дронов одновременно. Глава российского военного ведомства отметил, что следует разработать воздушный пункт управления дронами. Суровикин подтвердил эти планы.
Ранее сообщалось, что модернизированные версии беспилотников «Охотник» пройдут испытания летом. Новая модификация БЛА отличается наличием плоского сопла.