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Немецкие читатели Der Spiegel призвали создать «свою НАТО» в Европе

Политика
Немецкие читатели Der Spiegel призвали создать «свою НАТО» в Европе
Федеральное агентство новостей

Берлин, 28 января. США и НАТО необходимо пойти на компромисс в диалоге с Россией по вопросу гарантий безопасности. Так считают читатели немецкой газеты Der Spiegel.

Большинство читателей сделали вывод, что пойти на уступки РФ должны именно Соединенные Штаты, так как они повинны в сложившейся политической ситуации. Некоторые призывают к роспуску НАТО, так как США не воспринимают всерьез проблемы Альянса.

«Разве не видно, что НАТО под предводительством США буквально стремится к войне? Мы этого не хотим. Очень надеюсь, что мое мнение разделяет большинство жителей Европы (а в случае с Россией — и Азии)», – написал один из пользователей.

Особое внимание в обсуждении уделили теме Украины. Немцы предлагают НАТО не принимать в свой состав украинское государство «в ближайшие 5-10 лет», чтобы понаблюдать за их развитием. Читатели также отметили двойственную реакцию Украины на сложившуюся ситуацию.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности не содержит ответа по нерасширению НАТО на восток. Диалог на второстепенные темы США готов поддержать.

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россия сша der spiegel
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