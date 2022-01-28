Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 10:36
10:35
Общество
Иван Краско попал в Книгу рекордов России как старейший депутат
10:34
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 28 января, праздники, факты, люди
10:34
Экономика
Правительство РФ обсуждает возможный временный запрет на экспорт аммиачной селитры
10:33
Политика
Председатель Китая Цзиньпин проведет встречу с президентом России Путиным в феврале
10:33
Экономика
Все зависит только от Берлина: почему Германия не запускает «Северный поток — 2»
10:32
Происшествия
Аноним «заминировал» два торговых центра в Петербурге
10:31
Общество
Врач Драпкина посоветовала вызывать медика при боли в горле или затрудненном дыхании
10:31
Происшествия
В Удмуртии суд арестовал экс-главу отдела ГИБДД по делу о получении взятки
10:27
Политика
Медведев исключил вероятность повторения казахстанских беспорядков в России
10:26
Общество
Пандемия COVID-19 не отбила у россиян страсть к путешествиям
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Аналитик Юшков: Европе может потребоваться дополнительный объем газа

Экономика
Аналитик Юшков: Европе может потребоваться дополнительный объем газа
vk.com  /  Игорь Юшков

Москва, 28 января. Страны Европы потратили большую часть своих запасов газа из подземных хранилищ, поэтому им могут понадобиться дополнительные поставки энергоресурса, сообщает «Прайм» со ссылкой на ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игоря Юшкова.

По сообщению «Газпрома», на 25 января отбор из европейских ПХГ достиг отметки в 75,9% или 36,3 миллиарда кубометров газа. Юшков заметил, что страны ЕС смогли сохранить часть запасов благодаря относительно теплой погоде в регионе, но впереди их ждут февраль и март.

«Посмотрим, насколько продолжительной будет зима. В прошлом году она была морозной и продолжительной, поэтому европейцы вышли из отопительного сезона с опустошенными хранилищами», — сказал эксперт.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Аналитик Юшков: Европе может потребоваться дополнительный объем газа
газ европа юшков пхг
Комментировать