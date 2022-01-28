Аналитик Юшков: Европе может потребоваться дополнительный объем газа

Москва, 28 января. Страны Европы потратили большую часть своих запасов газа из подземных хранилищ, поэтому им могут понадобиться дополнительные поставки энергоресурса, сообщает «Прайм» со ссылкой на ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игоря Юшкова.

По сообщению «Газпрома», на 25 января отбор из европейских ПХГ достиг отметки в 75,9% или 36,3 миллиарда кубометров газа. Юшков заметил, что страны ЕС смогли сохранить часть запасов благодаря относительно теплой погоде в регионе, но впереди их ждут февраль и март.

«Посмотрим, насколько продолжительной будет зима. В прошлом году она была морозной и продолжительной, поэтому европейцы вышли из отопительного сезона с опустошенными хранилищами», — сказал эксперт.