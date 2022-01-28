Президент Молдавии Санду считает «Газпром» одним из виновников энергокризиса в стране

Кишинев, 28 января. Президент Молдавии Майя Санду назвала условия, при которых страна с легкостью могла бы справиться с энергетическим кризисом. По словам главы республики, в текущих проблемах виновен «Газпром», сообщает РИА Новости.

Молдавия могла бы договориться о покупке газа с другим поставщиком, если бы позволяла ситуация на энергетическом рынке. Об этом президент государства заявила в эфире местного телеканала.

«Для Молдавии было бы легче в кризисной ситуации, если бы "Молдовагаз" не контролировалась "Газпромом"», — отметила она.

По словам Санду, Молдавия выполняет условия договора с российским концерном, хоть это стране дается и нелегко. Решить проблемы энергетического предприятия «Молдовагаз» помогает правительство. При этом одной из причин кризиса в Кишиневе считают контроль «Газпрома» над национальным энергетическим оператором.

Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен посоветовала Молдавии активнее развивать «зеленую» энергетику, чтобы избавиться от «энергетической зависимости» от России. О необходимости использования возобновляемых источников в Европе говорят практически все. При этом именно этот стремительный энергопереход спровоцировал не только рост цен на газ на европейской бирже, но и увеличение добычи угля, а также возвращение некоторых стран ЕС к использованию атомной энергетики.