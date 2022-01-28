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Жителей Мордовии ждет подорожание крепких алкогольных напитков

  /   Обновлено: 28 января 2022 10:05
Общество
Жителей Мордовии ждет подорожание крепких алкогольных напитков
pixabay.com  / 

Саранск, 28 января. Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии обратилось к организациям, торгующим алкогольной продукцией.

Ведомство напомнило, что с 6 февраля вступает в силу приказ минфина России о повышении минимальных розничных, отпускных и оптовых цен на водку, бренди и коньяки. Уточняется, что минимальная цена на 0,5 литра водки устанавливается в 261 рубль, на коньяк — 480 рублей, на бренди — 348 рублей, сообщают «Известия Мордовии».

Ранее ФАН сообщал о скептическом отношении генерального директора НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максима Черниговского к решению минфина России повысить цены на крепкие алкогольные напитки. Черниговский выразил опасение, что это может спровоцировать увеличение на рынке контрафактной ядовитой продукции.

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водка цена повышение
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