Жителей Мордовии ждет подорожание крепких алкогольных напитков

Саранск, 28 января. Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии обратилось к организациям, торгующим алкогольной продукцией.

Ведомство напомнило, что с 6 февраля вступает в силу приказ минфина России о повышении минимальных розничных, отпускных и оптовых цен на водку, бренди и коньяки. Уточняется, что минимальная цена на 0,5 литра водки устанавливается в 261 рубль, на коньяк — 480 рублей, на бренди — 348 рублей, сообщают «Известия Мордовии».

Ранее ФАН сообщал о скептическом отношении генерального директора НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максима Черниговского к решению минфина России повысить цены на крепкие алкогольные напитки. Черниговский выразил опасение, что это может спровоцировать увеличение на рынке контрафактной ядовитой продукции.