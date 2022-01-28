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МИД РФ: США развернули около 200 единиц атомного оружия в неядерных государствах НАТО

Армия
МИД РФ: США развернули около 200 единиц атомного оружия в неядерных государствах НАТО
Личный архив  /  Богдан

Москва, 28 января. Россия настаивает на полном выводе ядерного оружия США из зарубежных государств. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Российский дипломат Владимир Ермаков сообщил, что Североатлантический альянс способен очень быстро развернуть на своей территории ядерное оружие, посредством которого можно наносить удары по стратегически важным объектам РФ. В пяти неядерных странах НАТО уже сейчас находятся около 200 американских атомных авиабомб типа B61, отметил спикер.

«Мы настаиваем, что "совместные ядерные миссии" НАТО должны быть незамедлительно прекращены, все американское ядерное оружие возвращено на национальную территорию США», — сообщил Ермаков.

Ранее в МИД озвучили официальную российскую позицию по вопросу возможного вступления Украины в НАТО.

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