Инженеры профилактики пожаров спасли пенсионерку из горящего дома в Уфе

Уфа, 28 января. Двое инженеров профилактики пожаров вывели пожилую женщину из огня во время проверки домов. Об этом сообщает городская мэрия.

Инцидент произошел 26 января в Деме. Фирхат Губайдуллин и Гузель Касымова проводили рейд в жилом секторе, в какой-то момент они увидели густой черный дым над одним из частных домов.

Инженеры выскочили из машины и бросились к горящему дому. Практически на ощупь они нашли в здании 77-летнюю бабушку, которая не могла самостоятельно выбраться из помещения. Соседи принесли женщине теплую одежду, после этого инженеры передали ее врачам скорой помощи. Пожарные справились с огнем за 20 минут.

Ранее сотрудник МЧС спас из огня бабушку и внучку. Инцидент произошел в Бурятии во время пожара в многоэтажном доме.