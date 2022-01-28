Китайцы раскритиковали Киану Ривза за поддержку Тибета

Пекин, 28 января. Китайские пользователи раскритиковали канадского актера Киану Ривза, давшего согласие на участие в благотворительном мероприятии в поддержку Тибета.

Актер выступит с другими иностранными звездами на концерте 3 марта. Организацией мероприятия занимается Тибетский дом США, который выступает за независимость региона от материкового Китая. Пекин неоднократно заявлял, что Тибет — неотъемлемая часть КНР. Актерам, которые демонстрирует поддержку независимости Тибета, могут запретить въезд в Китай навсегда.

Китайские националисты угрожают бойкотировать картину «Матрица: Воскрешение» из-за Ривза, пишет Variety. Премьера нового фильма Ланы Вачовски состоялась в КНР 14 января.

Четвертая часть «Матрицы» за первые выходные проката в Китае собрала 7,5 миллиона долларов. Несмотря на небольшие сборы, картина пользуется популярностью у китайских зрителей.