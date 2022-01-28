Виктория Боня показала, как катается на горных лыжах в купальнике

Москва, 28 января. Модель, блогер и телеведущая Виктория Боня удивила поклонников эксцентричной выходкой на отдыхе в Куршевеле. Бывшая участница «Дома-2» встала на горные лыжи не в соответствующей экипировке, а в купальнике.

Знаменитость опубликовала видео, снятое на фешенебельном горнолыжном курорте, на своей странице в Instagram. На кадрах Боня рассекает на лыжах по снегу в слитном темно-синем купальнике с короткой юбкой. Больше на звезде реалити-шоу ничего нет, кроме горнолыжных ботинок, темных очков и широкой повязки на голове.

Телеведущая призналась, что идея прокатиться по Куршевелю почти без одежды принадлежит не ей. По словам блогера, это придумали ее поклонники, а она воплотила в жизнь. Модель утверждает, что благодаря ее происхождению катание на лыжах в купальнике не стало для нее серьезным испытанием.

«Мы же из Сибири, нас холодом не возьмешь», — подчеркнула Боня.

Prt Scr instagram.com / @victoriabonya

Правда, без трудностей при съемке ролика все же не обошлось. Экс-участница «Дома-2» предложила подписчикам угадать, что было самым сложным в создании видео. Позднее блогер дала ответ в комментариях.

«Самое сложное было найти оператора и снять все одним дублем», — поделилась модель.

Ранее Виктория Боня рассказала о ссорах в отношениях со своим бывшим возлюбленным — бизнесменом Александром Смерфитом. По словам знаменитости, конфликты случались из-за ее неумения говорить, что ей не нравится.