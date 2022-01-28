На фоне рисков: сколько доллар будет стоит в начале февраля

В среду, 26 января, биржевой курс доллара в ходе торгов некоторое время превышал 80,3 рубля, но в итоге торги закрылись ниже отметки в 80 рублей за доллар. Вчера торги на Московской бирже по американской валюте открылись снижением курса доллара к рублю. В моменте доллар терял по отношению к рублю 0,25%. В итоге доллар и евро опустились ниже 78 и 87 рублей соответственно.

Как отмечает ФАН заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, основной причиной падения рубля на этой неделе стали опасения новых санкций США и ЕС, которые могли включать запрет на поставки России технологической продукции из США и одновременное ограничение импорта энергоресурсов из России в США, Великобританию и ЕС (более того, вчера в западных СМИ появлялись даже отдельные сообщения, что от импорта СПГ из России может отказаться Япония).

«Рынок также, по-видимому, испугался гипотетического отключения российских банков от SWIFT, хотя в самой SWIFT и даже в ЕС заявляли, что не собираются этого делать; и, возможно, введения санкций против российского госдолга, выражающегося в запрете для инвесторов из США приобретать любые российские гособлигации как на первичном (этот запрет уже действует), так и на вторичном рынке», — пояснила Наталья Мильчакова.

Федеральное агентство новостей /

В связи с этим у нее вызывает удивление, почему власти России, несмотря, например, на достаточно угрожающую риторику депутатов Госдумы, не решаются самостоятельно ввести запрет на приобретение российского госдолга и акций российских компаний, контролируемых государством, как минимум для инвесторов из США. Как максимум — для инвесторов из любых стран, которые введут (или уже ввели) экономические санкции против России.

«Это бы заставило власти «санкционных» стран хорошо подумать над своим поведением в отношении России. Хороший эмитент, как Россия, или как российские «голубые фишки» — госкомпании, всегда в цене. И такой запрет лишил бы инвесторов из враждебных стран хорошей возможности заработать. Жалко их было бы, но что поделаешь… Удивительно только, что наша власть такая сердобольная по отношению к чужим спекулянтам», — добавила Наталья Мильчакова.

Она отметила, что до конца января и в начале февраля доллар может колебаться в зависимости от усиления или ослабления геополитических и санкционных рисков. Экономист ожидает колебаний доллара в этот период в рамках от 78,5 до 80 рублей за доллар и от 88 до 89,5 рубля за евро.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.