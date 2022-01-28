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Торги на Мосбирже начались со снижения курса евро

  /   Обновлено: 28 января 2022 09:17
Экономика
Торги на Мосбирже начались со снижения курса евро
pixabay.com  /  PD

Москва, 28 января. Торговая сессия на Московской бирже в пятницу началась со снижения курса евро. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Европейская валюта подешевела на 3 копейки относительно показателя закрытия предыдущей сессии. В итоге на старте торгов курс евро достиг 86,94 рубля. Курс доллара остался без изменения. Американская валюта торговалась по 77,96 рубля.

Официальный курс валют, установленный Банком России на 28 января, составляет: доллар — 78,95 рубля, евро — 88,47 рубля.

Российская валюта даже на фоне роста стоимости нефти продолжает слабеть. По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, это происходит потому, что геополитическая ситуация перевешивает влияние на рубль котировок черного золота.

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