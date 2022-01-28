Киевские эксперты объяснили, почему Запад готов «сдать» Украину

Ведущие киевские политологи собрались в пресс-центре информационного агентства «Гoлоc.uа», чтобы обсудить насущный вопрос — готов ли Запад «сдать» Украину? Корреспондент ФАН передает из украинской столицы. Напоминаем, мнение киевского собкора ФАН может не совпадать с позицией редакции.

Вопрос, готов ли Запад «сдать» интересы Украины, стал еще более актуален на фоне проведения встречи «нормандской четверки» в Париже. Там встречались советники глав государств, курирующие этот вопрос в Киеве, Москве, Берлине и Париже. Украинские СМИ преподносили эту встречу как настоящий прорыв — мол, Россия почти полтора года отказывалась встречаться и вот, наконец, согласилась.

Аналитики указали — несмотря на обнадеживающую риторику Андрея Ермака, «коридор возможностей» для Киева на этот раз гораздо уже, чем ранее. В России дали понять — в случае отказа Киева выполнять политическую часть «Минска-2», могут быть последствия.

Логика проста: если Киев окончательно отказывается выполнить Минские соглашения, то все равно нужно подводить черту и налаживать в Донбассе нормальную жизнь. Главный вопрос на этом пути — реакция Запада, указали эксперты.

Как заявил Даниил Богатырев, аналитик Украинского института политики, в местных СМИ, как и на Западе, фокус общественного внимания чрезмерно смещен на вопрос Украины.

«Хотя основной темой, безусловно, являются переговоры по линии Россия — США по гарантиям безопасности: нерасширение НАТО на восток, отвод американских войск из Европы. Прошло несколько раундов переговоров между Россией и Западом, и эти переговоры, судя по всему, ни к каким существенным сдвигам не привели», — отметил Богатырев.

Аналитик напомнил — накануне США предоставили России письменный ответ по предоставлению гарантий безопасности.

«Судя по реакции Москвы, этот ответ оказался отрицательным. Сейчас между сторонами идет дальнейшее повышение ставок. Возникает вопрос — чем же способна ответить Россия? Анонсированный «военно-технический ответ» означает размещение ракет средней и меньшей дальности в странах, расположенных поблизости от территории США или их союзников в Европе, — отметил аналитик УИП. — Президент Александр Лукашенко уже предложил разместить российские ядерные ракеты в Белоруссии, на пороге ЕС. Звучат версии о размещении вооружений РФ в Латинской Америке. Все это выглядит очень опасно. Американцы же смещают акцент переговоров на Украину, на обострение в Донбассе. Думаю, неблагоприятное развитие событий маловероятно до тех пор, пока НАТО не решится разместить на Украине свои военные базы или системы ПРО (способные использоваться для запуска баллистических ракет). Это очевидная красная линия, перехода которой Западом Москва не потерпит, и только в этом случае возможна серьезная эскалация».

ФБА «Экономика сегодня» /

Сейчас идет так называемая «дипломатия учений», когда обе стороны демонстрируют друг другу свой военный потенциал, указал он.

«Россия проводит сухопутные учения в Белоруссии, и военно-морские — в Крыму. А президент [Джо] Байден заявил о возможной отправке дополнительного контингента военных в страны Восточной Европы. Обе стороны повышают ставки, и одним из инструментов этого для Америки является истеричная кампания в СМИ по якобы «скорому вторжению РФ на Украину», — сообщил он. — Думаю, эта информационная кампания не имеет под собой ни реальных доказательств, ни реальной почвы. Зато в этих условиях очень удобно накачивать Украину летальным оружием, а также использовать «смертельные» санкции как аргумент в переговорах с Москвой. Мол, мы сначала устроим провокацию, а потом задушим вас санкциями. Думаю, все это в любом случае не приведет к возобновлению активной фазы войны в Донбассе».

Богатырев напомнил о слухах, что могут быть некие закулисные договоренности между Вашингтоном и Москвой и якобы державы вместе могут попытаться заставить Украину выполнять минские договоренности.

«На это у украинских властей есть отлаженный инструмент — молчаливый саботаж. Так Украине удается игнорировать многие требования МВФ, судебную реформу и так далее. Наши политики со всем соглашаются, даже принимают какие-то законы, а потом все «спускают на тормозах». Тот же метод будет применен и в случае, если западные партнеры начнут подталкивать Киев к выполнению политической части «Минска-2». При этом я не думаю, что США и Россия в принципе способны достичь договоренностей по Украине. Вашингтону выгодно сегодняшнее положение «ни войны, ни мира», при помощи которого США могут сколь угодно долго держать Россию в напряжении. Для Америки просто нет смысла самой отдавать такой ценный геополитический козырь», — отметил эксперт УИП.

Поэтому, по его словам, несмотря на все раунды переговоров, прогноз — это нагнетание напряженности не только на Украине, но и во всей Восточной Европе.

«Встреча советников «нормандского формата» в Париже — это попытка затянуть время со стороны Франции и Германии. Для Украины такие встречи — это попытка проявлять ограниченные элементы субъектности. Мол, «мы не пассивные наблюдатели, мы сами участвуем в решении своей судьбы». Но, как показали заявления главы ОП Андрея Ермака, прийти к чему-то принципиально новому сторонам все равно не удастся», — заключил Даниил Богатырев.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества, прокомментировал итоги встречи советников стран «нормандского формата» в Париже.

«Мне кажется, Украина попала в ловушку, причем довольно давно. Возникает вопрос — а почему вдруг Россия согласилась принимать участие в парижской встрече в контексте ее переговоров с Западом? Ответ такой — Россия пытается показать Америке и Западу в целом: «Смотрите, восемь лет Минским соглашениям — Украина не хочет давать особый статус Донбассу и не намерена даже разговаривать с представителями ДНР и ЛНР. Поэтому Минские соглашения не выполняются и вы, Запад, не можете на них надавить», — отметил Кулик.

При этом аналитик отметил — Украине эти территории, по сути, уже не нужны.

«Невозможно ничего поменять в тексте Минских соглашений. Да и нет смысла что-либо менять, если не меняются пункты об особом статусе, диалоге с представителями ДНР и ЛНР, а также контроля над территориями во время выборов. Поэтому Украина ничего не получает от этой встречи, кроме красивой картинки — вот, мол, «нам удалось снова собраться вместе». Франция и Германия тоже могут поставить галочку», — сообщил Кулик.

Эксперт отметил — встреча в «нормандском формате» в Париже чем-то схожа с требованиями России по гарантиям безопасности.

«В обоих случаях позиция РФ выглядит как вопрос к Западу с позициями, которые уже неоднократно озвучивались, и ответы на них известны — это отказ. Будь это требования убрать войска из Румынии и Болгарии или закрыть двери в НАТО для Украины и Грузии. Точно так же Россия в ходе встречи в Париже поставила вопросы, на которые очевиден ответ — «нет». То есть это формализация позиции России, сбор пакета оправданий для дальнейших действий. Для РФ это чисто формальная процедура. На мой взгляд, вся история с «вторжением на Украину» была изначально придумана», — заключил Кулик.

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений («Минск-2») — документ, цель которого — урегулирование вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Был согласован 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки» и подписан контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Позднее минские договоренности были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН.