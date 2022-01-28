В Благовещенске ребенок попал под колеса машины

Благовещенск, 28 января. Во дворе дома на Комсомольской улице автомобиль сбил шестилетнего мальчика.

По данным городского управления ГИБДД, ребенок неожиданно выскочил на дорогу из-за припаркованной машины, а в это время другой автомобиль двигался задним ходом. В результате мальчик был сбит и получил травмы. Его пришлось госпитализировать, сообщает AmurInfo.

В связи с этим инцидентом старший инспектор по пропаганде муниципального отдела ГИБДД по Благовещенску Ирина Самарина напомнила, что дети, в силу возрастных особенностей не обращают внимания, что во дворе ездят машины. Поэтому водителям надо быть предельно внимательными во дворах и соблюдать минимальный скоростной режим.

Ранее ФАН сообщал о смертельном ДТП в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Автомобиль Toyota сбил девятилетнего мальчика, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу на красный свет. От полученных травм мальчик скончался.