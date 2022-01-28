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CNN удалил материал с «не очень хорошей» оценкой переговоров Байдена и Зеленского

Политика
CNN удалил материал с «не очень хорошей» оценкой переговоров Байдена и Зеленского
president.gov.ua  /  ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Вашингтон, 28 января. Переговоры американского лидера Джо Байдена и украинского президента Владимира Зеленского прошли 27 января. Корреспондент CNN Мэтью Ченс со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника заявил, что переговоры «не прошли хорошо».

По данным СМИ, Байден якобы настаивал, что Россия «вскоре начнет вторжение» на Украину. Это произойдет неизбежно «как только замерзнет земля». При этом Зеленский утверждал, что на данный момент никакой опасности нет.

Позже Белый дом опроверг появившиеся в Сети сообщения. После этого CNN удалили видео включения с Ченсом.

«Это неправда», — заявила в ответ на распространившуюся в СМИ информацию официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

Российская сторона неоднократно опровергала все заявления стран Запада и Украины о якобы готовящемся вторжении. На этот счет пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.

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Все новости / Политика / CNN удалил материал с «не очень хорошей» оценкой переговоров Байдена и Зеленского
зеленский байден сша и украина
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