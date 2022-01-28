Полиция задержала автоугонщика, который случайно сжег машину в Находке

Находка, 28 января. Мужчина в попытке угнать автомобиль пенсионера случайно сжег его в Находке. Полиция задержала злоумышленника, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Автоугонщик ночью пытался незаконно завладеть транспортным средством 83-летнего местного жителя. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в машину через багажник. С помощью зажигалки мужчина пытался завести машину, но из-за неумелых действий поджег ее.

Подозреваемый арестован. Им оказался 30-летний житель села Чиндалей Забайкальского края, который бал ранее судим за особо тяжкие преступления. Возбуждено уголовное дело.

На днях в Северной столице задержали подозреваемого в угоне Mercedes Benz за 19 миллионов рублей. Злоумышленник находился в розыске с декабря 2021 года.