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От «Ералаша» до «Папиных дочек»: как сложилась судьба актера Казакова после убийства человека

  /   Обновлено: 28 января 2022 09:16
Шоу-бизнес
От «Ералаша» до «Папиных дочек»: как сложилась судьба актера Казакова после убийства человека
instagram.com  /  @kazakovfly

Москва, 28 января. Актер Михаил Казаков, получивший известность благодаря роли Полежайкина в сериале «Папины дочки», убил человека в подростковом возрасте. Однако он не сидел в тюрьме за преступление и продолжил заниматься кинокарьерой.

Страшная трагедия произошла, когда артисту было 16 лет. В 2005 году в Твери прогремело убийство, в котором оказался замешан актер «Ералаша». По словам свидетелей, молодой человек вступился за подругу, на которую набросился ее бывший возлюбленный.

Была информация, что отвергнутый ухажер был вооружен дубинкой, и актеру пришлось действовать по обстоятельствам. Защищаясь от нападающего, Казаков выставил вперед нож, который незадолго до трагедии отобрал у вора. Экспертиза показала, что было нанесено три ранения, приведшие к смерти экс-возлюбленного подруги «Полежайкина». Михаил Казаков сразу признался милиции, что от его рук погиб молодой человек.

Эту скандальную историю обсуждали многие. Поклонники и даже сам директор «Ералаша» Борис Грачевский встали на защиту молодого артиста. Даже мать убитого, который, как выяснили журналисты, был наркоманом, решила не ломать судьбу Казакова. В итоге дело переквалифицировали в превышение самообороны и закрыли «по примирению сторон».

От «Ералаша» до «Папиных дочек»: как сложилась судьба актера Казакова после убийства человека
instagram.com / @kazakovfly

Вскоре молодого актера позвали на съемки сериала «Папины дочки». Фильмография артиста, который был одним из самых востребованных подростков в «Ералаше», расширилась. Однако после комедийной картины в его карьере стало меньше проектов.

Артист на некоторое время исчез из информационного поля. Однако когда он снова вернулся в шоу-бизнес, его было не узнать. Пухлый и неуклюжий «Полежайкин» преобразился в спортивного мужчину, в котором с трудом можно было признать подростка, любившего в «Папиных дочках» сытно поесть.

На личном фронте у Казакова все прекрасно. После неудачных отношений с Юлией Котовой, с которой хотел связать себя узами брака, встретил новую любовь. Его спутницей стала девушка по имени Елена. Пара поженилась в ноябре 2011 года, а летом 2012 года они стали родителями. Казаков воспитывает не только родного сына, но и дочь супруги от предыдущих отношений.

В прошлом году артист упал с большой высоты и получил серьезные травмы. Он чудом выжил, но не мог ходить и долгое время передвигался в инвалидном кресле. Врачи после длительного лечения смогли поставить артиста на ноги.

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убийство отношения казаков
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