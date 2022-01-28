Отключение электроэнергии в Казахстане произошло из-за замыкания на узбекистанской ТЭС

Нур-Султан, 28 января. Короткое замыкание на Сырдарьинской ТЭС привело к массовому отключению энергоснабжения на юге Казахстана. Об этом сообщает компания-оператор по управлению электрическими сетями Kegoc.

В официальном заявлении компании отмечено, что в 11:59 по времени Нур-Султана (08:59 по Москве) отключились шесть энергоблоков на ТЭС в Республике Узбекистан. Суммарная потеря генерации составила более 1 500 МВт. Дефицит мощности в энергосистеме Узбекистана спровоцировал ее несанкционированный отбор из системы Казахстана, которая подключена к параллельной работе с блоками Узбекистана и Киргизстана.

По итогу одновременно с отключением всех электростанций и потребителей погасли энергосистемы двух государств. В настоящее время начались восстановительные мероприятия.

Проблемы с подачей электроэнергии зафиксировали в Алма-ате и Алма-Атинской области, а также в Ташкенте с 25 января. Также массовые отключения электроэнергии были замечены в Киргизии.