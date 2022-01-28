ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с обнулением счета

Москва, 28 января. Аферисты используют фишинговые сайты, которые маскируются под сервисы по продаже билетов на концерты. Таким образом они выманивают у обычных россиян средства, пишет РБК.

Сотрудники ВТБ зафиксировали рост числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, где вместо покупки оформлялась подписка на мошеннический сайт. Таким образом злоумышленники списывают деньги с карт буквально за несколько секунд, рассказал РБК представитель ВТБ.

Новым в этой схеме является то, что мошенники научились регулировать частоту списания денежных средств. Так, в социальных сетях рассылаются фейковые объявления. Жертве предлагают заполнить на сайте платежную форму, но вместо покупки билетов клиент оформляет подписку на сайте с подконтрольными злоумышленникам аккаунтами.

Ранее аферисты стали рассылать россиянам фальшивые письма с сервисов с просьбой поменять пароли к концу 2021 года. Доверчивые жертвы при переходе по ссылке, оказывались на сервере злоумышленника.