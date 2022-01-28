Эмигрировавший гражданин Франции: вдохновляющие США оказались страной третьего мира

Вашингтон, 28 января. Американцы до сих пор в быту вынуждены делать то, чем европейцы не занимаются уже около 30 лет. Об этом рассказал гражданин Франции, переехавший в США.

Мужчине пришлось оплачивать аренду жилья на почте и выписывать чек. До переезда в Соединенные Штаты Америки у француза не было подобного опыта, передает журнал TravelAsk.

«Я никогда не выписывал чек. В последний раз я получил чек от моего дедушки», — отметил иностранец.

Он также поделился своими впечатлениями от посещения почты. Француз провел в очереди целый час, несмотря на небольшое количество посетителей. Мужчина также отметил, что доступ ко всем благам цивилизации в США имеют только богатые люди. Остальные же «просто пытаются выживать».

«Я чувствовал, что попал из западного государства в страну третьего мира», — констатировал француз.

Иностранец пришел к выводу, что «американская мечта» в итоге так и осталась в литературе и музыке. На деле «вдохновляющие США» совершенно не приспособлены к жизни.

Переехавший из американского штата Миссури в Санкт-Петербург Эден ранее восхитился российскими супермаркетами. Иностранца поразили кассы самообслуживания и переносные сканеры.