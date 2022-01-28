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Соседство с самым мощным русским флотом: почему Финляндия не хочет в НАТО

Политика
Соседство с самым мощным русским флотом: почему Финляндия не хочет в НАТО
pixabay.com/PD  / 

Соседство с самым мощным русским флотом и добрые экономические отношения — это те факторы, которые удерживают Финляндию от участия в Североатлантическом альянсе. Об этом ФАН рассказал политолог Алексей Живов.

Финляндия вне НАТО

Власти Финляндии исключают возможность вступления государства в состав Североатлантического альянса. Такое заявление сделала премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Она обратила внимание, что в последнее время между Финляндией и Альянсом произошло сближение. Марин добавила, что возможность присоединиться к НАТО в будущем допустима. Ключевой структурой безопасности в республике премьер-министр назвала Европейский союз.

«Соседство с самым мощным русским флотом»: почему Финляндия не хочет в НАТО
flickr.com / @Demarit

«Мы не обсуждаем эту возможность [о присоединении к НАТО] сейчас, но мы сохраняем за собой возможность сделать это в будущем — в случае, если мы так решим», — заявила политик.

Ранее о своем внеблоковом статусе сообщила Швеция, которая также сейчас не стремится войти в Альянс.

«Соседство с самым мощным русским флотом»

Как отметили Алексей Живов, страны Скандинавии ведут себя более мудро, чем многие страны восточной и южной Европы. Дело может быть еще и в том, что во время Второй Мировой войны эти страны не были оккупированы после победы союзников.

«Соседство с самым мощным русским флотом»: почему Финляндия не хочет в НАТО
пресс-служба Минобороны РФ /

«На протяжении всего ХХ века Финляндия ведет независимую политику в отношении России, также ведет себя и Швеция. Одним из важных сдерживающих факторов может быть чрезвычайная близость той же Финляндии к России. Соседство с самым мощным русским флотом и добрые экономические отношения — это те факторы, которые удерживают осторожных финнов от участия в Альянсе», — заключил Алексей Живов.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.

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