Politico: конгрессмены почти достигли общего мнения по поводу антироссийских санкций

Вашингтон, 28 января. Парламентарии в Соединенных Штатах почти достигли общего знаменателя по вопросу нового пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает издание Politico.

Причиной разработки нового пакета рестрикций стало возможное обострение обстановки на Украине. Издание отмечает, что финальный текст документа еще не разработан и нет подтверждения, что Белый дом не ветирует этот проект.

По данным Politico, «Компромиссный законопроект» может подразумевать под собой программу ленд-лиза для Украины, которая расширит полномочия президента США по отправке средств вооружения, припасов и амуниции Киеву. Также в документе содержатся положения об ограничениях в отношении трубопровода «Северный поток — 2».

В последнее время на Украину прибыло несколько конвоев из Великобритании и США с партиями летального оружия. Однако Берлин на просьбу Киева о продаже вооружения ответил отказом. Правительство ФРГ отметило, что не намерено поставлять военные грузы в нестабильные регионы.