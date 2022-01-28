Мы давно сотрудничали с Западом по поводу антитеррора и общей безопасности. Москва говорит о возможностях сотрудничества, а не противостояния.

Мы проводили совместные учения с французами, немцами, итальянцами, швейцарцами, шведами, норвежцами, американцами, пакистанцами — это я по памяти называю. Наш министр обороны посещал и Пентагон, и военные базы США на Гавайях.

По линии ФСБ мы обучали немцев и французов. Ничего, гордость Европу не лопнула, нам по поводу антитеррора есть чем поделиться. Я про Азию не рассказываю — южнокорейские «Белые тигры» и сегодня частые гости в Центре спецназначения ФСБ у «Вымпела» и «Альфы». А китайские коллеги — в деревне Новая, на полигоне Росгвардии.

Мы совместно с американским спецназом патрулировали Косово, бок о бок стояли в Боснии. Что произошло? В какой момент Запад решил, что мы ручные и нас надо «обнять» новыми странами НАТО? Как так получилось, что нас из коллег перевели в «младшие коллеги», а потом и вовсе опять превратили во врага?

Причем учения-то проводились не показные, а со сложными замыслами: это и совместные высадки десантов, и диверсионные действия, и даже отрабатывание побега из плена. Вино вместе пили и пели. Вот что говорит Александр Чередник, в недавнем прошлом — полковник ВДВ, о третьих совместных учениях с французами. Это не 2022 год, а 2001-й. Жалко, что мы по желанию Пентагона перешли к конфронтации.

«Очень дружеское отношение. Хороший прием, интересные занятия. Были в 3-м полку парашютистов морской пехоты, а они у нас — в 51-м полку в Туле. Прошли подготовку во французской парашютной школе в городе По. Совершили прыжки, получили знаки французских парашютистов, а они — наши. На совместных учениях во Франции отрабатывали захват и удержание аэродрома для обеспечения прибытия миротворцев», — отметил Чередник.

А это подтверждение написанных мной слов: