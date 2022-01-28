Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 09:05
09:05
Происшествия
Полиция задержала автоугонщика, который случайно сжег машину в Находке
09:04
Общество
От «Ералаша» до «Папиных дочек»: как сложилась судьба актера Казакова после убийства человека
09:01
Общество
Отключение электроэнергии в Казахстане произошло из-за замыкания на узбекистанской ТЭС
08:56
Экономика
ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с обнулением счета
08:54
Политика
Эмигрировавший гражданин Франции: вдохновляющие США оказались страной третьего мира
08:48
Политика
Politico: конгрессмены почти достигли общего мнения по поводу антироссийских санкций
08:39
Происшествия
Пристрой вспыхнул на площади 30 «квадратов» в Красносельском районе Петербурга
08:35
Общество
Алана Мамаева ехидно прокомментировала свадьбу бывшего мужа
08:33
Политика
Россия выдвинула требование Совбезу ООН о выводе иностранных войск из Сирии
08:28
Общество
Дорожные службы Сочи продолжают работу в усиленном режиме из-за снегопадов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Алана Мамаева ехидно прокомментировала свадьбу бывшего мужа

Общество
Алана Мамаева ехидно прокомментировала свадьбу бывшего мужа
instagram.com  /  @alana_mamaeva

Москва, 28 января. Футболист Павел Мамаев женился на своей избраннице Надежде Санько. По иронии судьбы она оказалась ближайшей подругой бывшей жены спортсмена Аланы Мамаевой. Последняя ехидно прокомментировала новый союз. 

Женщина до последнего не верила, что Мамаев и Санько все-таки поженятся. Она была уверена, что бывший супруг закрутил роман с ее подругой, чтобы насолить ей. Она предполагала, что заигравшийся мужчина быстро порвет с новой пассией.

Однако в конце года Мамаев сделал предложение возлюбленной, которое та с удовольствием приняла. Она хвасталась дорогим кольцом от будущего мужа, чем сильно злила Алану.

Пара сыграла свадьбу 27 января. Сразу после торжества поклонники поспешили узнать мнение Мамаевой о новоиспеченной семье. Девушка подключила иронию.

«Что Павлу на свадьбу подарила?» — поинтересовались у Аланы подписчики в Instagram.

«Надежду», — иронично подметила бывшая футболиста, имея в виду свою некогда близкую подругу.

Павел и Алана Мамаевы были в браке с 2013 по 2021 год. Женщина поддерживала экс-возлюбленного, когда он отправился в заключение из-за потасовки в центре Москвы. После выхода на свободу Мамаева заявила о разводе с супругом. Причиной такого решения стало не поведение футболиста, а его многочисленные измены, о которых стало известно блогеру.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Алана Мамаева ехидно прокомментировала свадьбу бывшего мужа
мамаев брак мамаева
Комментировать