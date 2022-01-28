Алана Мамаева ехидно прокомментировала свадьбу бывшего мужа

Москва, 28 января. Футболист Павел Мамаев женился на своей избраннице Надежде Санько. По иронии судьбы она оказалась ближайшей подругой бывшей жены спортсмена Аланы Мамаевой. Последняя ехидно прокомментировала новый союз.

Женщина до последнего не верила, что Мамаев и Санько все-таки поженятся. Она была уверена, что бывший супруг закрутил роман с ее подругой, чтобы насолить ей. Она предполагала, что заигравшийся мужчина быстро порвет с новой пассией.

Однако в конце года Мамаев сделал предложение возлюбленной, которое та с удовольствием приняла. Она хвасталась дорогим кольцом от будущего мужа, чем сильно злила Алану.

Пара сыграла свадьбу 27 января. Сразу после торжества поклонники поспешили узнать мнение Мамаевой о новоиспеченной семье. Девушка подключила иронию.

«Что Павлу на свадьбу подарила?» — поинтересовались у Аланы подписчики в Instagram.

«Надежду», — иронично подметила бывшая футболиста, имея в виду свою некогда близкую подругу.

Павел и Алана Мамаевы были в браке с 2013 по 2021 год. Женщина поддерживала экс-возлюбленного, когда он отправился в заключение из-за потасовки в центре Москвы. После выхода на свободу Мамаева заявила о разводе с супругом. Причиной такого решения стало не поведение футболиста, а его многочисленные измены, о которых стало известно блогеру.