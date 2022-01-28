Россия выдвинула требование Совбезу ООН о выводе иностранных войск из Сирии

Нью-Йорк, 28 января. Россия требует немедленного вывода иностранных вооруженных формирований с территории Сирии. Об этом на сессии Совбеза ООН заявил первый зампостпреда РФ при Организации объединенных наций Дмитрий Полянский.

Уточняется, что требование относится к тем странам, чей вооруженный контингент пребывает в САР без согласия официального Дамаска. Полянский также указал на некомпетентность военных США в арабском государстве.

«Требуем немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, присутствующих там незаконно. С борьбой с терроризмом США явно не справляются даже в локальном, не говоря уже о мировом, масштабе. Вылазка игиловцев (представители запрещенной в РФ террористической организации) с атакой на тюрьму в городе Хасаке наглядно это демонстрирует», — заявил дипломат.

Недавно постоянное представительство России в ООН сообщило, что Соединенные Штаты являются самыми крупными должниками по взносам в бюджеты организации. Общая здолженность страны достигает миллиарда долларов.