Тренер Фишер поделилась с подписчиками советским методом по улучшению качества сна

Лос-Анджелес, 28 января. Простой и необычный способ, который позволяет крепко уснуть, разработал советский врач Константин Бутейко. Его методику представила своим подписчикам фитнес-тренер из Лос-Анджелеса Алексис Фишер.

Видеоролик тренер Фишер опубликовала в своем TikTok. Подписчикам она посоветовала заклеивать рот клейкой лентой или пластырем перед сном. Таким образом человек будет спать крепче.

«Это предотвращает дыхание ртом на всю ночь, и вы уснете самым глубоким сном за всю вашу жизнь. Поначалу это немного неудобно, и вам придется привыкнуть, но попробуйте», — отметила Фишер, наглядно продемонстрировав технику в видео.

Как рассказала фитнес-тренер, данная методика поможет избавиться от храпа, неприятного запаха изо рта. Подобная рекомендация смутила некоторых американцев. Но часть из них поблагодарила Фишер за совет.

«Моя жизнь не будет прежней! Больше никакого храпа», — заявил один из пользователей соцсети.

Другой тренер Джастин Августин поделилась методикой, которая позволит быстрее заснуть. Его применяли в армии. Важно снять напряжение в зоне лба, глаз, щек и челюсти. Эксперт советует сконцентрироваться на дыхании и расслабиться.