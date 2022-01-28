Айза Долматова рассказала о новом ухажере, который ждет ее с 19 лет

Москва, 28 января. Блогер Айза Долматова, потерпевшая неудачи в личной жизни, сосредоточена на себе и своих детях. Несмотря на отсутствие желания уделять внимание мужчинам, у нее появился ухажер.

Бывшая супруга рэпера Гуфа призналась, что заинтересована одним человеком. Но имя ухажера она держит в строжайшем секрете. Впрочем, блогер пока не готова вступить в новые отношения по нескольким причинам.

«Я сейчас занимаюсь собой. Своей внешностью, телом, здоровьем, образованием, работой, домом и детьми. У меня нет сил на мужчину, который будет занимать очень много моего времени, внимания и сил. Поэтому попросила его подождать. Если дождется, а ждет он меня с моих 19 лет, значит, все будет кайф. Если нет, то я продолжу заниматься собой», — пояснила Долматова.

Она отметила, что хочет рационально подойти к амурным делам, поскольку неоднократно обжигалась. Она решила иначе взглянуть на отношения с противоположным полом.

Айза Долматова после развода со вторым мужем пыталась сойтись с Гуфом. Но на этом фронте потерпела поражение. Рэпер женился, и блогер заявила, что больше не намерена общаться с экс-избранником.