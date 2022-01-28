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Экономист Широв объяснил страх США перед вводом антироссийских санкций

Политика
Экономист Широв объяснил страх США перед вводом антироссийских санкций
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 января. США не решатся ввести в отношении России экономические санкции, так как сами серьезно пострадают от таких ограничений. Об этом заявил директор Института народнохозяйственного прогнозирования Александр Широв.

Угрозы американских чиновников прибегнуть к «жестким мерам» говорят лишь об их бессилии. США обещают «назло маме отморозить уши», то есть применить такие рестрикции, от которых сами же понесут убытки, передает РИА Новости.

«И хотя санкции, о которых они без конца говорят, сами по себе серьезны, они не пойдут на их введение. По одной простой причине: Россия не Иран. Россия — крупнейшая страна, шестая экономика мира, без которой сегодня невозможно представить международные экономические отношения», — пояснил экономист.

Запад угрожает отключить Россию от международной финансовой системы SWIFT уже около шести лет. Однако дальше разговоров США не идут, так как им будет нечем рассчитываться за российский газ, нефть, уголь, металлы.

Президент США Джо Байден совсем недавно угрожал российскому коллеге Владимиру Путину беспрецедентными санкциями. Хозяин Белого дома заверил, что эскалация вокруг Украины обернется для РФ «катастрофой».

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