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Украинка-эксгибиционистка протестовала у офиса Зеленского с ребенком на руках

  /   Обновлено: 28 января 2022 08:43
Общество
Украинка-эксгибиционистка протестовала у офиса Зеленского с ребенком на руках
instagram.com  /  @innafemen

Киев, 28 января. Жительница Киева вышла на протест к Офису президента Украины Владимира Зеленского, оголив грудь. Она выступала против обязательного воинского учета для женщин.

Активистка движения Femen стояла у дверей с ребенком на руках, сообщили на сайте организации. На теле девушки по-английски были написаны слова «женщина» и «война», а между ними перечеркнутый знак «равно». Резиденты движения уверены, что представительницы хрупкого пола могут принимать участие в боевых действиях лишь на добровольной основе.

«Власть не имеет морального права вынуждать женщин к участию в войнах. Женщины до сих пор не имеют равных прав с мужчинами, и поэтому на них не могут накладываться равные обязанности», — следует из сообщения организации Femen, действия которой открытые источники классифицируют как «радикальный эксгибиционизм».

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко сравнил ситуацию в украинской армии с Третьим рейхом. По словам экс-парламентария, мысль о призыве на службу несовершеннолетних возвращает Украину к эпохе нацистской Германии.

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зеленский протест femen армия украины
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