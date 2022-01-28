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Украинский посол в Германии Мельник потребовал от Берлина изменить решение о помощи Киеву

Политика
Украинский посол в Германии Мельник потребовал от Берлина изменить решение о помощи Киеву
germany.mfa.gov.ua  /  Министерство иностранных дел Украины

Киев, 28 января. Предоставление Киеву только пяти тысяч касок вместо 100 тысяч запрошенных является «чисто символическим жестом». Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, передает DPA.

Он попросил Германию «проявить смелость» и изменить решение. Киев ожидает от Берлина «разворота на 180 градусов и подлинной смены парадигмы». Посол отметил, что отказ ФРГ оказывать Украине военную помощь может негативно сказаться на отношении двух стран.

«Нам нужна не тактика лавирования, а смелые действия ФРГ, которая наконец-то снабдит Украину немецким оборонительным оружием, в котором мы больше всего нуждаемся именно сегодня», — заявил Мельник.

Объем касок, который ФРГ согласилась направить Украине, представляет собой «каплю в море». Посол считает, что своими действиями Германия пыталась «остановить панику среди украинской и европейской общественности».

Отказ Берлина поставлять средства летального оружия Киеву вызвал бурную реакцию среди чиновников и общественников в стране. Украинский блогер Анатолий Шарий сравнил поведение госслужащих с «психованным ребенком».

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Андрей Мельник украина германия помощь
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