Украинский посол в Германии Мельник потребовал от Берлина изменить решение о помощи Киеву

Киев, 28 января. Предоставление Киеву только пяти тысяч касок вместо 100 тысяч запрошенных является «чисто символическим жестом». Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, передает DPA.

Он попросил Германию «проявить смелость» и изменить решение. Киев ожидает от Берлина «разворота на 180 градусов и подлинной смены парадигмы». Посол отметил, что отказ ФРГ оказывать Украине военную помощь может негативно сказаться на отношении двух стран.

«Нам нужна не тактика лавирования, а смелые действия ФРГ, которая наконец-то снабдит Украину немецким оборонительным оружием, в котором мы больше всего нуждаемся именно сегодня», — заявил Мельник.

Объем касок, который ФРГ согласилась направить Украине, представляет собой «каплю в море». Посол считает, что своими действиями Германия пыталась «остановить панику среди украинской и европейской общественности».

Отказ Берлина поставлять средства летального оружия Киеву вызвал бурную реакцию среди чиновников и общественников в стране. Украинский блогер Анатолий Шарий сравнил поведение госслужащих с «психованным ребенком».