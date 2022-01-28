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Депутат бундестага Котре раскритиковал НАТО за бездумную политику расширения

Политика
Депутат бундестага Котре раскритиковал НАТО за бездумную политику расширения
pixabay.com  /  PD

Берлин, 28 января. Необдуманная политика Североатлантического альянса по расширению может стать причиной новых ненужных конфликтов. Такое мнение выразил депутат немецкого бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре.

Проводимой Альянсом агрессивной политике необходимо положить конец и как можно скорее. Депутат также выразил приверженность словам посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, который назвал передачу Киеву от Берлина пяти тысяч военных касок «символическим жестом». По мнению парламентария, этот шаг нормальный, если он поможет прервать поставки вооружения для ВСУ.

«Бездумная и ненужная политика экспансии НАТО ведет к ненужным конфликтам. Воинственная риторика должна быть немедленно прекращена», — заявил депутат.

Ранее официальный Берлин отказался поставлять средства летального оружия Киеву, что вызвало бурную реакцию среди чиновников и общественников в стране. Украинский блогер Анатолий Шарий сравнил поведение госслужащих с «психованным ребенком».

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украина нато германия оружие бундестаг
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