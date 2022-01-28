Медведев: Россия рассматривает возможность одобрения иностранных вакцин от COVID-19

Москва, 28 января. Руководство России приняло на рассмотрение заявки на сертификацию двух иностранных вакцин против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

На рассмотрении находятся запросы от AstraZeneca и еще одной китайской компании. На данный момент препараты проходят клинические испытания, уточнил Медведев.

«Что касается присутствия иностранных вакцин на нашем рынке. Их же никто не запрещает. Более того, в соответствии с нашими правилами вакцина не может просто так появиться, потому что мы должны убедиться в том, что она хотя бы не вредоносна», — заявил политик.

Ранее Медведев заявил, что не испытывает недостатка в общении в рамках пандемии. Вместе с этим политик указал, что тоскует по допандемийным временам.