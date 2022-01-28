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Медведев: Россия рассматривает возможность одобрения иностранных вакцин от COVID-19

  /   Обновлено: 28 января 2022 08:43
Политика
Медведев: Россия рассматривает возможность одобрения иностранных вакцин от COVID-19
government.ru  /  пресс-служба правительства РФ

Москва, 28 января. Руководство России приняло на рассмотрение заявки на сертификацию двух иностранных вакцин против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

На рассмотрении находятся запросы от AstraZeneca и еще одной китайской компании. На данный момент препараты проходят клинические испытания, уточнил Медведев.

«Что касается присутствия иностранных вакцин на нашем рынке. Их же никто не запрещает. Более того, в соответствии с нашими правилами вакцина не может просто так появиться, потому что мы должны убедиться в том, что она хотя бы не вредоносна», — заявил политик.

Ранее Медведев заявил, что не испытывает недостатка в общении в рамках пандемии. Вместе с этим политик указал, что тоскует по допандемийным временам.

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