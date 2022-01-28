Пенсионер погиб в столкновении Lada и Kia на трассе Уфа — Оренбург

Уфа, 28 января. ДТП с участием Lada Priora и Kia Optima произошло в Мелеузовском районе Башкирии. Жертвой аварии стал 70-летний водитель отечественной легковушки.

Столкновение наблюдалось на трассе Уфа — Оренбург. Предварительно установлено, что пенсионер не уступил дорогу иномарке при выезде с второстепенной дороги, в результате чего спровоцировал столкновение.

Пожилой водитель погиб на месте происшествия. Травмы получила его 14-летняя пассажирка, уточнили в республиканском управлении МВД. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и детали смертельной аварии.

Еще одно ДТП с летальным исходом ранее произошло на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда в Свердловской области. В результате столкновения легковой машины и общественного транспорта погибла женщина.