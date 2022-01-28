Посол Антонов подловил США на попытке вмешательства во внутренние дела России

Вашингтон, 28 января. Заявление Госдепа США о мнимых репрессиях в Чечне является попыткой вмешательства во внутренние дела России. Такое мнение высказал посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Белый дом должен провести внутреннюю проверку по вопросу соблюдения прав и свобод человека в США. Только после того, как все нарушения будут устранены, Вашингтон может попробовать указывать другим странам на пробелы во внутренних делах, заявил Антонов. В данном же контексте заявление американской стороны о неких «репрессиях» является обычной информационной войной против России.

«Рассматриваем выдержанные в прокурорской тональности претензии и обвинения, не подкрепленные к тому же достоверными данными о так называемых репрессиях в Чечне, как попытку вмешательства в российские внутренние дела и часть оголтелой информационной борьбы против нашей страны», — сообщил Антонов.

Ранее Антонов назвал угрозы ввести новые рестрикции против РФ на фоне переговоров Белого дома и Кремля попыткой создать дополнительный рычаг давления на Россию. Посол также считает, что подобная риторика указывает на несостоятельность американской дипломатии.