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Анна Седокова переехала в Майами и похвасталась новым роскошным домом

Шоу-бизнес
Анна Седокова переехала в Майами и похвасталась новым роскошным домом
instagram.com  /  @annasedokova

Майами, 28 января. Знаменитая певица Анна Седокова похвасталась поклонникам сменой обстановки. Она вместе с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой переехала в Майами.

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» разместила на своей странице в Instagram несколько кадров роскошного особняка, который арендовала ее семья. Артистка призналась, что давно мечтала о таком жилье, и не может сдержать эмоций. Ее новый дом находится в 15 минутах от центра Майами.

«Самый красивый дом в Майами, и мы в нем живем! Я помню, как они все говорили, что я не справлюсь, что не выйдет или выйдет ненадолго, и еще 100 причин почему "нет". Но я всегда находила свое "да"», — пояснила 39-летняя певица.

Анна Седокова переехала в Майами и похвасталась новым роскошным домом
instagram.com / Prt Scr / @annasedokova

Для сравнения артистка показала фото советской панельной многоэтажки, в которой прошло ее детство. Контраст разительный, подчеркнула певица. По словам исполнительницы, она много работала, чтобы позволить себе жить в роскошном доме и красивом месте.

По некоторым данным, аренда особняка, который сняла певица, обходится в 135 тысяч рублей в сутки. Не исключено, что платить за красивую жизнь будет сама Седокова, поскольку ее супруг временно без работы.

Некоторые звезды живут или снимают недвижимость в теплом Майами. Уже несколько лет этот город является домом для актрисы Марии Машковой. Она, несмотря на то, что активно снимается в российском кино, живет в США.

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Все новости / Шоу-бизнес / Анна Седокова переехала в Майами и похвасталась новым роскошным домом
майами седокова дом
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