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Двукратный олимпийский призер Голоцуцков предложил семь способов борьбы с болью в мышцах

  /   Обновлено: 28 января 2022 07:50
Общество
Двукратный олимпийский призер Голоцуцков предложил семь способов борьбы с болью в мышцах
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 28 января. Мышечные боли являются обычным явлением для спортсменов, однако при нерегулярных тренировках дискомфорт может быть особенно сильным. Гимнаст, тренер, двукратный олимпийский призер Антон Голоцуцков рассказал, как правильно восстанавливаться после занятий.

Каждая тренировка должна начинаться с разминки, чтобы настроиться на физическую активность и разогреть мышцы. Этой процедуре достаточно уделить всего десять минут, и риск травмы снизится в разы. Еще одним обязательным этапом в финале является заминка, передают «Аргументы и факты».

Поход в баню или сауну через несколько дней после тренировки может заметно снизить боль. Это объясняется ускорением выделения молочной кислоты и активизацией кровотока. Контрастный душ также помогает мускулатуре прийти в тонус и быстрее восстановиться. Еще Голоцуцков посоветовал принимать ванну с морской солью.

Двукратный олимпийский призер Голоцуцков предложил семь способов борьбы с болью в мышцах
pixabay.com / PublicDomainPictures

«Благодаря тому, что вода является отличным проводником химических веществ, полезные соединения из морской соли и эфирных масел быстрее усваиваются кожей. В комплексе эти эффекты приводят к тому, что мышцы хорошо восстанавливаются и меньше болят», — пояснил спортсмен.

Крепатура может снизиться при полноценном отдыхе. Во время физических нагрузок происходят микроразрывы мышц, которые лучше всего восстанавливаются во время сна. Для снятия боли можно прибегнуть к самомассажу. Для этого следует использовать техники поглаживания, растирания, разминания и вибрации.

Седьмым способом борьбы с болью в мышцах является шавасана, «поза трупа» из йоги. Ее необходимо практиковать сразу же после тренировки в течение пяти-десяти минут. Нужно лечь на спину, раскинуть ноги, руки положить ладонями вверх и максимально расслабиться.

Двукратный олимпийский призер Голоцуцков предложил семь способов борьбы с болью в мышцах
pixabay.com /

«Перечисленные упражнения и способы помогают, если применять их регулярно. Но случается, что неприятные ощущения не проходят долго и только усиливаются. В этом случае посетите врача. Возможно, у вас травма или серьезное растяжение, при котором облегчить боль можно только с помощью грамотного лечения», — предупредил Голоцуцков.

Врач спортивной медицины и мануальный терапевт Наталья Лабзова ранее рассказала, как избежать травм во время выполнения выпадов. Во время этого упражнения задействуются квадрицепсы, ягодичные мышцы, голени и мышцы кора.

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боль мышцы антон голоцуцков
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