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Звезда «Бриллиантовой руки» Чекан потерял смысл жизни из-за отсутствия работы

Шоу-бизнес
Звезда «Бриллиантовой руки» Чекан потерял смысл жизни из-за отсутствия работы
TASS:Archive  /  Фотохроника ТАСС

Москва, 28 января. Актер Станислав Чекан, получивший широкую известность благодаря роли милиционера в «Бриллиантовой руке», сильно переживал из-за отсутствия приглашений в кино. Он честно говорил супруге, что потерял смысл жизни.

После выхода «Бриллиантовой руки» все актеры проснулись знаменитыми. Многие из них получали множество предложений от режиссеров, однако Чекана не особо звали на съемки.

К тому же у него обострилась старая травма, полученная еще в годы Великой Отечественной войны. Периодически врачи лечили ее, но неправильно. К болям добавилась хромота. За кадром артист ходил только с тростью. В 80-е годы его и вовсе перестали звать в кино.

Это стало сильным ударом по Чекану. Артист, который фактически жил профессией, не мог без работы. Своей жене он говорил, что с исчезновением востребованности потерял интерес и смысл жизни. Он впал в депрессию. К этому состоянию добавился рак, который «убил» актера. Станислава Чекана не стало в августе 1994 года.

В прошлом году умерла актриса Серафима Холина, известная по роли ведущей модного показа в фильме «Бриллиантовая рука». Ей было 97 лет.

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кино смерть чекан
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